Визначилися арбітри матчу Румунія — Україна

УЄФА призначила шведа Глена Нюберга головним арбітром матчу першого туру групового етапу Євро-2024 між Румунією та Україною.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Асистенти рефері будуть його земляки Махбод Беїджі та Андреас Седерквіст. Четвертий суддя — Еспен Ескос із Норвегії.

Відеопомічником арбітра буде нідерландець Роб Діперінк, його асистент — Пол ван Бокель (Нідерланди) та Джером Брісард (Франція).

Нагадаємо матч Румунія — Україна відбудеться у понеділок, 17 червня, на стадіоні "Альянц-Арена" в Мюнхені. Початок — о 16:00 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстову онлайн-трансляцію.