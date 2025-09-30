Один з найкращих: визначилася оцінка Миколенка за матч проти Вест Гема в АПЛ

Захисник збірної України Віталій Миколенко отримав високу оцінку за матч шостого туру Англійської Прем'єр-ліги Евертон – Вест Гем (1:1).

Про це повідомляє аналітичний портал SofaScore.

Українець отримав 7,3 бала. Він провів на полі всі 90 хвилин, 5 разів виніс м'яч, виграв 4 дуелі з 5 та віддав 38 точних передач з 45 (84% точності). Вищі бали тільки у голкіпера Пікфорда (7,4) та захисника Майкла Кіна (8,2).

Нагадаємо, Віталій Миколенко минулого туру провів проти Ліверпуля 86 хвилин на полі та став найгіршим гравцем програного матчу.

Вест Гем напередодні звільнив Грема Поттера з посади головного тренера та вже призначив Нуну Ешпіріту Санту, який минулого сезону вивів Ноттінгем на принципово новий рівень.