Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Один з найкращих: визначилася оцінка Миколенка за матч проти Вест Гема в АПЛ

Микола Дендак — 30 вересня 2025, 00:40
Один з найкращих: визначилася оцінка Миколенка за матч проти Вест Гема в АПЛ
Віталій Миколенко
Getty Images

Захисник збірної України Віталій Миколенко отримав високу оцінку за матч шостого туру Англійської Прем'єр-ліги Евертон – Вест Гем (1:1).

Про це повідомляє аналітичний портал SofaScore.

Українець отримав 7,3 бала. Він провів на полі всі 90 хвилин, 5 разів виніс м'яч, виграв 4 дуелі з 5 та віддав 38 точних передач з 45 (84% точності). Вищі бали тільки у голкіпера Пікфорда (7,4) та захисника Майкла Кіна (8,2).

Нагадаємо, Віталій Миколенко минулого туру провів проти Ліверпуля 86 хвилин на полі та став найгіршим гравцем програного матчу.

Вест Гем напередодні звільнив Грема Поттера з посади головного тренера та вже призначив Нуну Ешпіріту Санту, який минулого сезону вивів Ноттінгем на принципово новий рівень.

Чемпіонат Англії, АПЛ Вест Гем Евертон Віталій Миколенко SofaScore

Чемпіонат Англії, АПЛ

Евертон з Миколенком втратив перемогу над Вест Гемом у 6-му турі АПЛ
Миколенко вийде у старті Евертона на матч проти Вест Гема
Власники клубів АПЛ та зять Трампа придбають видавця відомого симулятора EA FC за 55 мільярдів
Нічого не змінилося: Манчестер Юнайтед не збирається міняти Аморіма на Саутгейта
Манчестер Сіті розпочав переговори з досвідченим центрбеком щодо нового контракту

Останні новини