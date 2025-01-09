Миколенко проти Пітерборо, битва клубів Чемпіоншипу: анонс матчів Кубку Англії

У четвер, 9 січня, відбудеться три матчі 1/32 Кубку Англії, в одному з яких може взяти участь захисник збірної України Віталій Миколенко.

В одному з матчів ігрового дня Шеффілд Юнайтед прийматиме на своєму полі Кардіфф Сіті. У битві представників Чемпіоншипу беззаперечним лідером вважаються саме "пірати", які претендують на вихід до АПЛ.

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В іншому поєдинку Евертон Віталія Миколенка зустрінеться з Пітерборо. "Пафосні" борються за збереження свого місця у Лізі 1, тож навряд боротимуться за вихід до наступного раунду Кубку Англії заради "розвантаження" календаря".

Зазначимо, що у разі нічиї, команди гратимуть другий матч. Втім, починаючи з 1/4 фіналу, у такому випадку на суперників очікуватиме додатковий час та серія пенальті.

21:00 Шеффілд Юнайтед - Кардіфф Сіті

21:45 Евертон - Пітерборо

21:45 Фулгем - Вотфорд

Нагадаємо, вчора завершився півфінальний матч Кубку англійської ліги, в якому Тоттенгем несподівано переграв Ліверпуль.