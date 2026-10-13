Екстренер Тоттенгема може змінити Арбелоа на посаді наставника Фулгема

Екстренер Брентфорда та Тоттенгема Томас Франк може очолити Фулгем у разі звільнення Альваро Арбелоа.

За інформацією talkSPORT, данець є одним із головних кандидатів на посаду.

Арбелоа не виграв жодного з перших шести матчів на чолі команди, а найближчі зустрічі з Галлом та Ковентрі можуть визначити його майбутнє.

Джерело також повідомляє про напружені стосунки іспанця з деякими досвідченими футболістами.

Франк залишається без роботи після лютневого звільнення з Тоттенгема. До цього данець тренував Брентфорд, на чолі якого провів майже сім років.

Ще один можливий кандидат – колишній тренер Іпсвіча Кіран Маккенна.

Нагадаємо, у 6-му турі "дачники" програли Іпсвічу – 1:2.