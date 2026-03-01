Ексголкіпер Зорі став футбольним агентом

Колишній воротар донецького Шахтаря та луганської Зорі Микита Шевченко розпочав агентську діяльність.

Про це повідомляє ProStar.

В агентстві з радістю презентували нового працівника, який має за своєю спиною величезний багаж футбольного досвіду.

"Завдяки величезному досвіду у професійному футболі та глибокому розумінню гри, Микита Швеченко привносить у нашу команду професіоналізм, дисципліну та справжню пристрасть. Його досвід гравця допоможе нам краще підтримувати спортсменів та виявляти перспективні таланти. Ми раді, що ти з нами, і з нетерпінням чекаємо на спільну роботу", – йдеться у публікації агентства.

Останньою командою Шевченка була Олександрія (45 ігор), за яку він виступав із січня 2023-го по кінець січня 2026-го. Найбільше матчів голкіпер пограв за Зорю – 114, у яких пропустив 115 голів, а також провів 42 "сухі" поєдинки.

Також має за своєю спиною 6 зустрічей за Шахтар та 9 поєдинків за Карпати Львів. Разом із "гірниками" двічі став чемпіоном України (2016/17 та 2017/18) та володарем Кубка країни (2016/17 та 2017/18).