Півзахисник Олександрії пояснив секрет успіху команди Ротаня

Захисник Олександрії Микита Кравченко прокоментував вдалий старт команди Руслана Ротаня у чемпіонаті України.

Цитує гравця "Український футбол".

"Якби перед початком сезону мені сказали, що будемо в лідерах, то я б зрадів. Ми помітили, що зараз команди проти нас почали низько сідати в оборону. В деяких іграх високо пресингували. З кожним суперником по-своєму матчу. Намагаємось реагувати по ситуації. Десь починаємо грати флангами або заходимо в центр.

Чесно зізнаюсь, що й досі відкриваю для себе щось нове в розумінні гри. Руслан Петрович перший тиждень передсезонки був з нами, далі частина команди вирушила на Олімпіаду і нас готував до сезону Олексій Антонов, який залишився в Україні. Сам стиль гри мені зрозумілий, але адаптація триває", – сказав Кравченко.

Наразі Олександрія ділить другу сходинку в турнірній таблиці чемпіонату України разом з Поліссям, набравши по 20 балів.