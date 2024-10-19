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Півзахисник Олександрії пояснив секрет успіху команди Ротаня

Олександр Булава — 19 жовтня, 12:28
Півзахисник Олександрії пояснив секрет успіху команди Ротаня
ФК Олександрія

Захисник Олександрії Микита Кравченко прокоментував вдалий старт команди Руслана Ротаня у чемпіонаті України.

Цитує гравця "Український футбол".

"Якби перед початком сезону мені сказали, що будемо в лідерах, то я б зрадів. Ми помітили, що зараз команди проти нас почали низько сідати в оборону. В деяких іграх високо пресингували. З кожним суперником по-своєму матчу. Намагаємось реагувати по ситуації. Десь починаємо грати флангами або заходимо в центр.
Чесно зізнаюсь, що й досі відкриваю для себе щось нове в розумінні гри. Руслан Петрович перший тиждень передсезонки був з нами, далі частина команди вирушила на Олімпіаду і нас готував до сезону Олексій Антонов, який залишився в Україні. Сам стиль гри мені зрозумілий, але адаптація триває", – сказав Кравченко.

Наразі Олександрія ділить другу сходинку в турнірній таблиці чемпіонату України разом з Поліссям, набравши по 20 балів.

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