Артета: Аморіму легше в МЮ, ніж було мені на початку кар'єри в Арсеналі

Головний тренер лондонського Арсенала Мікель Артета прокоментував вплив Рубена Аморіма на гру "дияволів".

Слова іспанця наводить ESPN.

"Рубен має більше досвіду, ніж я тоді. До того ж, у нього немає проблеми ковіду, тож я вважаю, що йому трішки легше.

Складність полягає в тому, що треба впроваджувати зміни та ідеї за ходом сезону. Я розумію Рубена.

Ви вже зараз можете бачити, що Манчестер Юнайтед грає по-іншому, не так, як у першому матчі Аморіма. Він має дуже великий вплив", – розповів Артета.