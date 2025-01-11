Артета: Аморіму легше в МЮ, ніж було мені на початку кар'єри в Арсеналі
Мікель Артета
Sky Sports
Головний тренер лондонського Арсенала Мікель Артета прокоментував вплив Рубена Аморіма на гру "дияволів".
Слова іспанця наводить ESPN.
"Рубен має більше досвіду, ніж я тоді. До того ж, у нього немає проблеми ковіду, тож я вважаю, що йому трішки легше.
Складність полягає в тому, що треба впроваджувати зміни та ідеї за ходом сезону. Я розумію Рубена.
Ви вже зараз можете бачити, що Манчестер Юнайтед грає по-іншому, не так, як у першому матчі Аморіма. Він має дуже великий вплив", – розповів Артета.
Зазначимо, що "каноніри" зіграють з МЮ завтра, 12 січня. Матч відбудеться в межах Кубку Англії, а стартовий свисток пролунає о 17:00 за київським часом.
Раніше екскапітан "манкуніанців" порівняв португальця з колишнім наставником команди Еріком тен Гагом.