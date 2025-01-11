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Артета: Аморіму легше в МЮ, ніж було мені на початку кар'єри в Арсеналі

Володимир Максименко — 11 січня 2025, 09:23
Артета: Аморіму легше в МЮ, ніж було мені на початку кар'єри в Арсеналі
Мікель Артета
Sky Sports

Головний тренер лондонського Арсенала Мікель Артета прокоментував вплив Рубена Аморіма на гру "дияволів".

Слова іспанця наводить ESPN.

"Рубен має більше досвіду, ніж я тоді. До того ж, у нього немає проблеми ковіду, тож я вважаю, що йому трішки легше.

Складність полягає в тому, що треба впроваджувати зміни та ідеї за ходом сезону. Я розумію Рубена.

Ви вже зараз можете бачити, що Манчестер Юнайтед грає по-іншому, не так, як у першому матчі Аморіма. Він має дуже великий вплив", – розповів Артета.

Зазначимо, що "каноніри" зіграють з МЮ завтра, 12 січня. Матч відбудеться в межах Кубку Англії, а стартовий свисток пролунає о 17:00 за київським часом.

Раніше екскапітан "манкуніанців" порівняв португальця з колишнім наставником команди Еріком тен Гагом.

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Мікель Артета

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