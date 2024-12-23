Артета – про футбольний графік: Ті, хто при владі, можуть вирішити це питання дуже швидко
Головний тренер Арсенала Мікель Артета прокоментував перенавантажений графік футболу, через який багато футболістів вже отримали травми.
Слова фахівця наводить офіційний сайт "канонірів".
"Сподіваюсь, до нас прислухаються. Ті, хто при владі, можуть вирішити це питання прямо зараз, навіть маючи деякі зобов'язання на майбутні сезони. Важко, складно, я розумію.
Мабуть, це колись вирішиться. Але наразі ми маємо певну кількість змагань. Сьогодні одне, потім ще одне, потім ще одне. Потім чемпіонат світу.
Прямо зараз я не бачу варіантів уникнути проблем через графік окрім як покращити фізичні кондиції футболістів та наш склад", – вважає іспанець.
Зазначимо, що від початку сезону деякі гравці провідних клубів пропонували влаштувати страйк через перенавантаженість футбольного графіка. Втім, така пропозиція не знайшла своїх шанувальників.
Через високу щільність матчів дуже багато футболістів отримали ушкодження хрестоподібних зв'язок, серед яких – володар Золотого м'яча Родрі.
Нагадаємо, у матчі із Крістал Пелас в межах АПЛ, травму отримав лідер "канонірів" Букайо Сака.
Раніше Артета дав свій коментар стосовно стану здоров'я англійця.