Артета: Сака продовжує нас дивувати

Головний тренер лондонського Арсеналу Мікель Артета прокоментував перемогу команди над Монако у шостому турі Ліги чемпіонів.

Слова іспанського фахівця наводить офіційний сайт "канонірів".

"Ми дуже задоволені перемогою та сухим результатом. Здорово, що ті гравці, які не мають достатньо ігрового часу, провели дуже сильний матч.

Сака? Він не перестає нас дивувати. У нього є амбіції та якість. Я вже намагаюсь не дивуватись, але він продовжує це робити.

У першому таймі ми мали забити чотири чи п'ять м'ячів. Рівень суперника дійсно високий. Другий гол прийшов лише тоді, коли гра була під нашим контролем", - розповів Артета.