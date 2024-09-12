Тренер Зінченка продовжив контракт з Арсеналом — джерело
Головний тренер Арсенала Мікель Артета продовжив контракт із клубом.
Про це повідомляє журналіст Девід Орнштейн.
За інформацією джерела, фахівець підписав новий трирічний контракт. 42-річний іспанець мав скласти повноваження наприкінці сезону-2024/25, але тепер він буде наставником до 2027 року.
Зазначимо, що Артета очолює "канонірів" з 2019 року, до цього він був асистентом головного тренера в Манчестер Сіті. Під його керівництвом Арсенал виграв Кубок та Суперкубок Англії (2020), а також став віцечемпіоном АПЛ (2023).
Наразі лондонський колектив посідає 4 позицію у турнірній таблиці Англійської Прем'єр-ліги, маючи в активі 7 очок, після двох перемог та нічиєї. Український оборонець Олександр Зінченко провів 2 матчі, результативними діями не відзначався.