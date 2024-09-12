Тренер Зінченка продовжив контракт з Арсеналом — джерело

Головний тренер Арсенала Мікель Артета продовжив контракт із клубом.

Про це повідомляє журналіст Девід Орнштейн.

За інформацією джерела, фахівець підписав новий трирічний контракт. 42-річний іспанець мав скласти повноваження наприкінці сезону-2024/25, але тепер він буде наставником до 2027 року.

🚨 EXCLUSIVE: Mikel Arteta agrees new three-year contract as Arsenal manager. 42yo Spaniard was into final 12 months of previous deal but any uncertainty now removed - fresh terms run until 2027. Huge boost for #AFC before north London derby @TheAthleticFC https://t.co/DbLHtFQpEx — David Ornstein (@David_Ornstein) September 12, 2024

Зазначимо, що Артета очолює "канонірів" з 2019 року, до цього він був асистентом головного тренера в Манчестер Сіті. Під його керівництвом Арсенал виграв Кубок та Суперкубок Англії (2020), а також став віцечемпіоном АПЛ (2023).

Наразі лондонський колектив посідає 4 позицію у турнірній таблиці Англійської Прем'єр-ліги, маючи в активі 7 очок, після двох перемог та нічиєї. Український оборонець Олександр Зінченко провів 2 матчі, результативними діями не відзначався.