Ніколи свідомо не вживав заборонених речовин: заява Челсі щодо проваленого допінг-тесту Мудрика
Челсі підтвердив, що вінгер Михайло Мудрик провалив допінг-тест, через який його було тимчасово відсторонено від футболу.
Про це "пенсіонери" повідомили у відповідній заяві на своєму сайті.
"Футбольний клуб Челсі може підтвердити, що Футбольна асоціація нещодавно зв'язалася з нашим гравцем Михайлом Мудриком щодо несприятливого результату рутинного аналізу сечі.
І клуб, і Михайло повністю підтримують програму тестування ФА, і всі наші гравці, включаючи Михайла, регулярно проходять тестування.
Михайло категорично підтвердив, що ніколи свідомо не вживав жодних заборонених речовин. І Михайло, і клуб тепер працюватимуть з відповідними органами, щоб встановити, що стало причиною несприятливого результату. Клуб не буде надавати подальших коментарів", – йдеться у заяві клубу.
Нагадаємо, що й сам Михайло Мудрик підтвердив свій провалений допінг-тест на речовину, якою може бути мельдоній.
Якщо проба "Б" також покаже, що українець вживав заборонений препарат, йому загрожуватиме до 4 років дискваліфікації.