Ніколи свідомо не вживав заборонених речовин: заява Челсі щодо проваленого допінг-тесту Мудрика

Челсі підтвердив, що вінгер Михайло Мудрик провалив допінг-тест, через який його було тимчасово відсторонено від футболу.

Про це "пенсіонери" повідомили у відповідній заяві на своєму сайті.

"Футбольний клуб Челсі може підтвердити, що Футбольна асоціація нещодавно зв'язалася з нашим гравцем Михайлом Мудриком щодо несприятливого результату рутинного аналізу сечі. І клуб, і Михайло повністю підтримують програму тестування ФА, і всі наші гравці, включаючи Михайла, регулярно проходять тестування. Михайло категорично підтвердив, що ніколи свідомо не вживав жодних заборонених речовин. І Михайло, і клуб тепер працюватимуть з відповідними органами, щоб встановити, що стало причиною несприятливого результату. Клуб не буде надавати подальших коментарів", – йдеться у заяві клубу.

Club statement: Mykhailo Mudryk. — Chelsea FC (@ChelseaFC) December 17, 2024

Нагадаємо, що й сам Михайло Мудрик підтвердив свій провалений допінг-тест на речовину, якою може бути мельдоній.

Якщо проба "Б" також покаже, що українець вживав заборонений препарат, йому загрожуватиме до 4 років дискваліфікації.