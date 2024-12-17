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Ніколи свідомо не вживав заборонених речовин: заява Челсі щодо проваленого допінг-тесту Мудрика

Олексій Погорелов — 17 грудня 2024, 12:46
Ніколи свідомо не вживав заборонених речовин: заява Челсі щодо проваленого допінг-тесту Мудрика
Челсі
Челсі

Челсі підтвердив, що вінгер Михайло Мудрик провалив допінг-тест, через який його було тимчасово відсторонено від футболу.

Про це "пенсіонери" повідомили у відповідній заяві на своєму сайті.

"Футбольний клуб Челсі може підтвердити, що Футбольна асоціація нещодавно зв'язалася з нашим гравцем Михайлом Мудриком щодо несприятливого результату рутинного аналізу сечі.

І клуб, і Михайло повністю підтримують програму тестування ФА, і всі наші гравці, включаючи Михайла, регулярно проходять тестування.

Михайло категорично підтвердив, що ніколи свідомо не вживав жодних заборонених речовин. І Михайло, і клуб тепер працюватимуть з відповідними органами, щоб встановити, що стало причиною несприятливого результату. Клуб не буде надавати подальших коментарів", – йдеться у заяві клубу.

Нагадаємо, що й сам Михайло Мудрик підтвердив свій провалений допінг-тест на речовину, якою може бути мельдоній.

Якщо проба "Б" також покаже, що українець вживав заборонений препарат, йому загрожуватиме до 4 років дискваліфікації.

Чемпіонат Англії, АПЛ Челсі Михайло Мудрик

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