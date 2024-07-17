Михайленко: Синчук травмувався, буде важко відновитися до гри з Норвегією

Головний тренер збірної України U-19 Дмитро Михайленко розповів про травму Геннадія Синчука, та сказав, що йому буде важко відновитися до гри з Норвегією.

Його слова передає пресслужба УАФ.

"Норвежці діють у дуже агресивному стилі, пресингують, це атлетична команда, яка грає у високому темпі й не дозволяє довго контролювати мʼяч. Це лобова гра і для нас, і для Норвегії. Тому всі виходитимуть на матч перемагати. Ми провели хороше тренування, не займався лише Геннадій Синчук. Йому буде важко відновитися до наступної гри — у нього пошкодження коліна і ми поки не розуміємо, наскільки воно серйозне. Всі інші готуються до гри", — сказав наставник.

Нагадаємо, в першому турі групового етапу юнацького Євро-2024 Україна зіграла внічию з Північною Ірландією (0:0). У другому турі "синьо-жовті" зіграють проти Норвегії. Поєдинок відбудеться 18 липня й розпочнеться о 17:30 за київським часом.

У півфінал Євро-2024 вийдуть переможець групи й команда, що посяде друге місце. Третє місце також має значення: його володар зіграє у плейоф за право виступити на чемпіонаті світу U-20 у наступному році.