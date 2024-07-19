Михайленко: Ми розуміли, що перші пів години доведеться терпіти
Головний тренер збірної України U-19 Дмитро Михайленко прокоментував нульову нічию з Норвегією у другому турі юнацького Євро-2024.
Його слова наводить офіційний сайт Української асоціації футболу.
"Я не можу сказати, що ми повністю задоволені грою. Сьогодні було складно в тому плані, що в Норвегії сезон уже розпочався, і футболісти в хорошому ігровому тонусі, тоді як ми певний час працювали лише в тренувальному режимі.
Тому ми розуміли, що перші пів години доведеться терпіти, і всі гравці — і захисту, й атаки — працювали на те, щоб подолати пресинг суперника. Ми не звикли до такого темпу, тому важливо було допрацьовувати на кожній ділянці поля, чітко закривати зони", — сказав Михайленко.
Перед останнім туром групового етапу Україна посідає друге місце у групі. Перемога над Італією гарантує "жовто-синім" участь у плей-оф, тоді як у випадку нічиєї чи поразки доведеться сподіватися на те, що Норвегія в паралельному матчі не переможе Північну Ірландію.