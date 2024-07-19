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Михайленко: Ми розуміли, що перші пів години доведеться терпіти

Игорь Чернявский — 19 липня, 09:30
Михайленко: Ми розуміли, що перші пів години доведеться терпіти

Головний тренер збірної України U-19 Дмитро Михайленко прокоментував нульову нічию з Норвегією у другому турі юнацького Євро-2024.

Його слова наводить офіційний сайт Української асоціації футболу.

"Я не можу сказати, що ми повністю задоволені грою. Сьогодні було складно в тому плані, що в Норвегії сезон уже розпочався, і футболісти в хорошому ігровому тонусі, тоді як ми певний час працювали лише в тренувальному режимі.

Тому ми розуміли, що перші пів години доведеться терпіти, і всі гравці — і захисту, й атаки — працювали на те, щоб подолати пресинг суперника. Ми не звикли до такого темпу, тому важливо було допрацьовувати на кожній ділянці поля, чітко закривати зони", — сказав Михайленко.

Перед останнім туром групового етапу Україна посідає друге місце у групі. Перемога над Італією гарантує "жовто-синім" участь у плей-оф, тоді як у випадку нічиєї чи поразки доведеться сподіватися на те, що Норвегія в паралельному матчі не переможе Північну Ірландію.

збірна України U-19 Дмитро Михайленко Євро-2024 U-19

Дмитро Михайленко

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