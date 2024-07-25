Михайленко: У Франції всі гравці високого рівня

Головний тренер збірної України U-19 Дмитро Михайленко сказав, що суперниця українців на Євро-2024 Франція, має високорівневих футболістів.

Його слова передає пресслужба УАФ.

"Франція — дуже гідний суперник, дуже індивідуально сильні футболісти, які грають із високою інтенсивністю. Ми маємо бути готові до високих швидкостей. Важливо не програти єдиноборства один в один. У них може не бути награних комбінацій чи патернів, але в них дуже легко проходять атаки через центр шляхом індивідуальної майстерності гравців. Ми маємо бути постійно готові підстраховувати свого партнера.

У Франції дуже сильна група атаки: нападники, швидкі вінгери. І тренери їх змінюють. Мені здається, там немає основних гравців як таких — вони всі високого рівня. Хлопці грають по 45-55 хвилин, один міняє іншого, тому вони й не втомлені. Дуже якісні центральні півзахисники — Бенама, Атангана", — сказав наставник.