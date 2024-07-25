Михайленко: У Франції всі гравці високого рівня
Головний тренер збірної України U-19 Дмитро Михайленко сказав, що суперниця українців на Євро-2024 Франція, має високорівневих футболістів.
Його слова передає пресслужба УАФ.
"Франція — дуже гідний суперник, дуже індивідуально сильні футболісти, які грають із високою інтенсивністю. Ми маємо бути готові до високих швидкостей. Важливо не програти єдиноборства один в один. У них може не бути награних комбінацій чи патернів, але в них дуже легко проходять атаки через центр шляхом індивідуальної майстерності гравців. Ми маємо бути постійно готові підстраховувати свого партнера.
У Франції дуже сильна група атаки: нападники, швидкі вінгери. І тренери їх змінюють. Мені здається, там немає основних гравців як таких — вони всі високого рівня. Хлопці грають по 45-55 хвилин, один міняє іншого, тому вони й не втомлені. Дуже якісні центральні півзахисники — Бенама, Атангана", — сказав наставник.
Матч Україна U-19 — Франція U-19 відбудеться сьогодні, 25 липня на стадіоні "Віндзор Парк" у місті Белфаст (Північна Ірландія) та розпочнеться о 21:00 за київським часом.
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Нагадаємо, що в першій грі підопічні Михайленка розписали нульову нічию з господарями турніру Північною Ірландією U-19, у другому турі не змогли обіграти Норвегію U-19, а в третьому у більшості вирвали перемогу над Італією U-19, чим забезпечили вихід у півфінал.