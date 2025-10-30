Українська правда
Не змогли втілити гру у голи, – Мейрелліш оцінив поразку Шахтаря від Динамо в Кубку України

Володимир Максименко — 30 жовтня 2025, 07:48
Нападник донецького Шахтаря Лука Мейрелліш висловився про поразку від Динамо в матчі 1/8 фіналу Кубку України. 

Слова бразильця передає пресслужба "гірників".

"Нема про що говорити, ми виходили на другий тайм упевнені, що не маємо збавляти темп, який задали у першій половині. На жаль, у першому таймі ми не змогли втілити хорошу гру у забиті голи.
Ми забили на початку другої половини, а потім просто впали. Команда дуже засмучена поразкою та вильотом. Ми не змогли конвертувати нашу ігрову перевагу у забиті голи. Завершити перший тайм за рахунку 0:0 було нашою помилкою як команди", – розповів Мейрелліш.

