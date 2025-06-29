Метеорологи анонсували затримки матчів чемпіонату світу-2026

Клубний чемпіонат світу зіткнувся з проблемою переривання та перенесення початку матчів через несприятливі погодні умови у США, але ця проблема може розповсюдитись і на майбутній Мундіаль.

Про це повідомляє The Athletic.

Шість матчів КЧС було призупинено, а деякі з них тривали понад дві години через мінливість погодних умов.

Втім, метеорологи прогнозують таку саму, а можливо й ще гіршу картину на майбутньому чемпіонаті світу 2026 року.

Очікується, що проблема грозових дощів, підвищеної температури повітря та загроза інших природних катаклізмів тільки зростатиме.

Зазначимо, що чемпіонат світу 2026 року відбудеться у трьох країнах – США, Канаді та Мексиці, але Штати будуть представлені 11-ма містами, Канада – двома, а Мексика – трьома.

Раніше головний тренер Челсі Енцо Мареска жорстко висловився про матч з Бенфікою, який через загрозу блискавки тривав понад 4 години.