Президент Металіста 1925: Ми вели консультації з Ротанем

Президент Металіста 1925 Володимир Носов зізнався, що призначення Младена Бартуловича на посаду головного тренера клуб розглядав кандидатури інших фахівців, серед яких – Руслан Ротань.

Слова Носова наводить Трибуна.

"Дійсно, ми вели консультації з багатьма спеціалістами, зокрема й з Русланом Ротанем. Але зрештою ухвалили рішення на користь іншого кандидата. Ми чимало часу приділили, щоб обрати нового тренера. Для нас важливі футбольний бекграунд та компетентність, а також сама особистість – характер, підхід до роботи, синергія із філософією клубу, вміння будувати атмосферу всередині команди.

У результаті ми обрали Младена Бартуловича. Ми переконані, що він – саме та людина, яка підходить клубу на цьому етапі і зможе сформувати команду за духом. Ми провели детальний аналіз перед тим, як зробити зважений та усвідомлений вибір", – заявив Носов.