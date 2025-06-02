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Це сезон очищення: президент Металіста 1925 – про вихід в УПЛ

Олександр Булава — 2 червня 2025, 23:12
Це сезон очищення: президент Металіста 1925 – про вихід в УПЛ
Володимир Носов
ФК Металіст 1925

Президент Металіста 1925 Володимир Носов підсумував результати сезону, за підсумками якого його команда вийшла в Українську Прем'єр-лігу.

Про це функціонер розповів в Instagram.

"Ми це зробили! Металіст 1925 в знову в УПЛ. Хтось скаже – це просто закономірний перехід у вищу лігу. Адже команда працювала, тренувалась, шукала свої тактики, ставала єдиним цілим. Але для нас ця перемога про значно більше – про мужній і нескорений Харків, який щодня дає відсіч, бореться, живе. Дух, який не зламати. І команда, яка довела, що заслуговує бути серед найкращих.

Це сезон очищення. Він був складним, моментами – на межі. Але саме в таких обставинах загартовується характер, народжується справжня команда. І хлопці це довели: працювали, билися, трималися разом. Одна спортивна родина, яка продемонструвала, що достойна вищої ліги.

Я пишаюся кожним, хто причетний до цього шляху переможців. З поверненням у Прем’єр-лігу!", – написав Носов.

Нагадаємо, Металіст 1925 здобув перемогу над Лівим берегом та за сумою двох матчів повернувся в УПЛ.

Металіст 1925 Володимир Носов

Металіст 1925

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