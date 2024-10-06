Президент Металіста 1925: Всі гейтери замовкнуть, коли ми почнемо демонструвати справжню гру

Президент Металіста 1925 Володимир Носов пообіцяв, що всім ненависникам харківського клубу буде не до сміху, коли "народжені в бою" почнуть перемагати.

Про це він сказав, відповідаючи на питання вболівальника про те, які цілі будуть у команди після повернення в Українську Прем’єр-лігу.

"Я не знаю, чи бачите ви це чи ні, але ми разом із партнерами та колегами робимо значну кількість кроків, щоб не просто боротися за місце в середині елітного дивізіону, а щоб боротися за високі позиції. Багато гейтерів сміються з того, що команда зараз показує на полі, але вони всі замовкнуть, коли ми почнемо демонструвати справжню гру. Сміється той, хто сміється останнім", – сказав Носов.

Металіст 1925 досі перебуває у нижній частині турнірної таблиці Групи Б Першої ліги. Якщо команда Патріка ван Леувена не покращить своє турнірне положення до кінця першої частини чемпіонату, то не зможе поборотися за повернення в УПЛ навесні.