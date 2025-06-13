Клуб УПЛ не проти підписати Луніна, якщо той раптом захоче повернутися в Україну
Президент Металіста 1925 Володимир Носов поділився думками щодо майбутнього голкіпера Реала Андрія Луніна, зазначивши, що клуб прийме українця, якщо той захоче повернутися в Україну.
Про це він сказав у інтерв'ю Українському футболу.
"Лунін має бути зразком для українських дітей і футболістів. Він гідно витримує конкуренцію в одному з найсильніших клубів світу. Навіть дещо прикро, що, можливо, іноді десь не за спортивним принципом віддають перевагу його зірковому конкуренту.
Якщо він раптом захоче відчути атмосферу УПЛ у клубі з рідної Харківщини, думаю, ми зможемо знайти рішення", – сказав Носов.
Нагадаємо, голкіпер збірної України Андрій Лунін потрапив у заявку Реала на Клубний чемпіонат світу-2025.
У поточному сезоні він провів 12 матчів за Реал у всіх турнірах, у яких пропустив 19 голів і 4 рази відстояв на нуль. Його трансферна вартість оцінюється у 20 мільйонів євро.