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Клуб УПЛ не проти підписати Луніна, якщо той раптом захоче повернутися в Україну

Олексій Мурзак — 13 червня 2025, 18:50
Клуб УПЛ не проти підписати Луніна, якщо той раптом захоче повернутися в Україну
Андрій Лунін
Getty Images

Президент Металіста 1925 Володимир Носов поділився думками щодо майбутнього голкіпера Реала Андрія Луніна, зазначивши, що клуб прийме українця, якщо той захоче повернутися в Україну.

Про це він сказав у інтерв'ю Українському футболу.

"Лунін має бути зразком для українських дітей і футболістів. Він гідно витримує конкуренцію в одному з найсильніших клубів світу. Навіть дещо прикро, що, можливо, іноді десь не за спортивним принципом віддають перевагу його зірковому конкуренту.

Якщо він раптом захоче відчути атмосферу УПЛ у клубі з рідної Харківщини, думаю, ми зможемо знайти рішення", – сказав Носов.

Нагадаємо, голкіпер збірної України Андрій Лунін потрапив у заявку Реала на Клубний чемпіонат світу-2025.

У поточному сезоні він провів 12 матчів за Реал у всіх турнірах, у яких пропустив 19 голів і 4 рази відстояв на нуль. Його трансферна вартість оцінюється у 20 мільйонів євро.

Андрій Лунін Металіст 1925 Реал Мадрид Чемпіонат України, УПЛ

Андрій Лунін

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