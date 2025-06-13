Клуб УПЛ не проти підписати Луніна, якщо той раптом захоче повернутися в Україну

Президент Металіста 1925 Володимир Носов поділився думками щодо майбутнього голкіпера Реала Андрія Луніна, зазначивши, що клуб прийме українця, якщо той захоче повернутися в Україну.

Про це він сказав у інтерв'ю Українському футболу.

"Лунін має бути зразком для українських дітей і футболістів. Він гідно витримує конкуренцію в одному з найсильніших клубів світу. Навіть дещо прикро, що, можливо, іноді десь не за спортивним принципом віддають перевагу його зірковому конкуренту.



Якщо він раптом захоче відчути атмосферу УПЛ у клубі з рідної Харківщини, думаю, ми зможемо знайти рішення", – сказав Носов.