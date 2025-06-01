Харків повертається до еліти: огляд матчу Металіст 1925 – Лівий Берег

У понеділок, 1 червня, Металіст 1925 вдруге обіграв Лівий Берег та став останнім учасником сезону Української Прем'єр-ліги сезону 2025/26.

Автором переможного голу став Владислав Калитвинцев, який вийшов на заміну в середині другого тайму: він головою переправив м’яч до сітки воріт після навісу Ерміра Рашиці.

Огляд матчу

УПЛ – плейоф

Перехідні матчі, матч-відповідь, 1 червня

Металіст 1925 – Лівий берег 1:0 (0:0)

(перший матч 1:0)

Гол: 1:0 – 90+1 Калитвинцев

Металіст 1925: Варакута, Карінус, Салюк, Снурніцин, Кравець, Мафвента, Арі Моура (Гаджиєв 62), Литвиненко (Імереков 90+4), Юрченко (к) (Калитвинцев 62), Рашиця, Мба (Бугай 78)

Лівий берег: Механів, Шаповал, Самар, Якимів, Сколов, Дедух (к), Приходько (Галас 72), Синиця (Гереш 96), Шастал (Кобзар 59), Войцеховський (Когут М. 59), Сухоручко (Когут І. 86)

Попередження: Якимів 76

В іншому матчі за право виступати в УПЛ Кудрівка в серії пенальті обіграла Ворсклу, зафіксувавши таким чином перше пониження у класі для полтавського клубу за всю історію чемпіонату.