Мессі зраджує Антонеллі? Аргентинську журналістку підозрюють у романі з футболістом

Відомій аргентинській спортивній журналістці Софі Мартінес довелося спростовувати чутки про нібито роман із зіркою футболу Ліонелем Мессі. Ця інформація завдали шкоди її репутації та викликали біль у сім'ї журналістки.

Мартінес – одна з найвідоміших репортерів Аргентини, яка працює з такими телеканалами, як ESPN і TV Publica. Вона висвітлює Олімпійські ігри, Формулу-1, Лігу чемпіонів та інші топові спортивні події. Завдяки роботі з національною збірною Аргентини Софі неодноразово брала інтерв'ю у Ліонеля Мессі.

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Однак саме ці професійні зустрічі спричинили хвилю безпідставних чуток про роман між журналісткою та футболістом, попри те, що Мессі вже сім років щасливо одружений із Антонелою Роккуццо.

Фанати почали активно поширювати теорії про "закохані погляди" між Мессі та Мартінес, що нібито свідчить про їхні романтичні стосунки. Проте Софі рішуче заперечила ці чутки в інтерв'ю на аргентинському телеканалі Telefe.

"Коли ти стаєш більш публічною особою, це приносить не лише позитив, а й речі, які шкодять. Моя сім'я дуже страждає через це. Люди почали говорити: "Що це за погляди?", "Що між вами?", і я опинилася в ситуації, де довелося пояснювати абсурдні речі", – розповіла Мартінес.

Дівчина також наголосила, що такі чутки виникають через гендерні стереотипи. Якби інтерв'ю з Мессі брав чоловік, таких питань не виникло б. Сам футболіст та його дружина не коментували цю інформацію.

Цікаво, що чутки про роман між Мессі та Мартінес з'явилися ще у 2023 році після публікації бразильського видання Direto Do Miolo. Тоді близька подруга Антонели та дружина Сеска Фабрегаса жорстко розкритикувала ці припущення: "Що це за видання, яке пише такі нісенітниці?"