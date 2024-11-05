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Мельгоса зробив чотири зміни в заявці збірної на товариські матчі проти Португалії та Італії

Олексій Мурзак — 5 листопада 2024, 18:50
Мельгоса зробив чотири зміни в заявці збірної на товариські матчі проти Португалії та Італії
Збірна України U-21
УАФ

Головний тренер збірної України U-21 Унаї Мельгоса зробив чотири зміни у складі своєї команди на листопадовий міні-збір та контрольні матчі з Португалією та Італією.

Про це повідомила Українська асоціація футболу.

Зокрема, замість динамівців Костянтина Вівчаренка, Назара Волошина та Валентина Рубчинського та Володимира Салюка з Металіста 1925 були викликані Олег Федор з Руху, Олексій Гусєв (Зоря), Владислав Велетень (Колос) та Микола Огарков із Шахтаря.

У вівторок, 5 листопада, головний тренер української молодіжки оголосив список гравців на листопадовий збір.

Контрольний матч з Португалією відбудеться 15 листопада, а зустріч з італіцями призначена на 19-те. Обидва поєдинки пройдуть на полях суперників.

Збірна України U-21 Унаї Мельгоса

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