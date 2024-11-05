УАФ оголосила заявку молодіжки на спаринги з Португалією та Італією

Головний тренер збірної України U-21 Унаї Мельгоса визначився із заявкою на товариські матчі проти Португалії та Італії.

Про це повідомила Українська асоціація футболу.

Заявка молодіжної збірної України на спаринг в листопаді

Воротарі: Руслан Нещерет (Динамо), Георгій Єрмаков (Олексндрія), Іван Пахолюк (Колос);

Захисники: Арсеній Батагов (Трабзонспор), Тарас Михавко, Костянтин Вівчаренко (Динамо), Ілля Крупський (Ворскла), Денис Кузик (Кривбас), Володимир Салюк (Металіст 1925), Віталій Роман, Роман Дідик (Рух);

Півзахисники: Іван Варфоломєєв (Слован), Антон Царенко, Максим Хлань (Лехія), Валентин Рубчинський, Максим Брагару, Назар Волошин (Динамо), Максим Мельниченко (Полісся), Олег Очеретько (Карпати), Олександр Яцик (Зоря), Ілля Квасниця (Рух);

Нападники: Богдан В’юнник (Лехія), Ігор Горбач (Зоря), Ігор Краснопір (Рух).

УАФ

Контрольний матч з Португалією відбудеться 15 листопада, а зустріч з італіцями призначена на 19-те. Обидва поєдинки пройдуть на полях суперників.