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Мбаппе отримає новий ігровий номер у Реалі

Олександр Булава — 23 липня 2025, 17:28
Мбаппе отримає новий ігровий номер у Реалі
Кіліан Мбаппе
Getty images

Нападник Кіліан Мбаппе змінить ігровий номер у мадридському Реалі перед стартом нового сезону.

Про це повідомляє ESPN.

Француз у наступному сезоні буде носити футболку під номером 10, замість "дев'ятки", яку він носив у своєму дебютному сезоні.

"Десятка" стала доступною після відходу Луки Модрича, який приєднався до Мілана.

Мбаппе також виступає під номером 10 у складі збірної Франції і завжди планував взяти цей номер у Мадриді, як тільки він звільниться. Однак форвард був готовий продовжувати і далі грати під 9-м номером, якби хорват не покинув команду.

Раніше повідомлялося, що Мбаппе вирішив відкликати свій позов проти ПСЖ про психологічне переслідування та спробу вимагання його підпису.

Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Реал Мадрид Кіліан Мбаппе Лука Модрич

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