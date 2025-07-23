Мбаппе отримає новий ігровий номер у Реалі

Нападник Кіліан Мбаппе змінить ігровий номер у мадридському Реалі перед стартом нового сезону.

Про це повідомляє ESPN.

Француз у наступному сезоні буде носити футболку під номером 10, замість "дев'ятки", яку він носив у своєму дебютному сезоні.

"Десятка" стала доступною після відходу Луки Модрича, який приєднався до Мілана.

Мбаппе також виступає під номером 10 у складі збірної Франції і завжди планував взяти цей номер у Мадриді, як тільки він звільниться. Однак форвард був готовий продовжувати і далі грати під 9-м номером, якби хорват не покинув команду.

Раніше повідомлялося, що Мбаппе вирішив відкликати свій позов проти ПСЖ про психологічне переслідування та спробу вимагання його підпису.