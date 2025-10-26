Алонсо: Мбаппе почувається чудово перед матчем проти Барселони

Наставник мадридського Реалу Хабі Алонсо розповів, що форвард команди Кіліан Мбаппе готовий до матчу проти Барселони.

Його слова цитує AS.

"Він почувається чудово. Я бачу, що вся команда однаково мотивована. Ми чудово розуміємо важливість цього поєдинку. Вважаю, Кіліан показує якісну гру, і… те саме можу сказати про всіх інших. Після матчу з Ювентусом у нас не виникло жодних проблем. Асенсіо також повністю відновився. Тож момент для нас дуже сприятливий", – заявив наставник.

Матч між Реалом Мадрид і Барселоною відбудеться у рамках 10-го туру Ла Ліга, початок – о 17:15 за київським часом.

На цей момент Мбаппе провів 9 матчів у сезоні Ла Ліги і забив 10 голів.

