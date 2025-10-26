Алонсо: Мбаппе почувається чудово перед матчем проти Барселони
Кіліан Мбаппе
Наставник мадридського Реалу Хабі Алонсо розповів, що форвард команди Кіліан Мбаппе готовий до матчу проти Барселони.
Його слова цитує AS.
"Він почувається чудово. Я бачу, що вся команда однаково мотивована. Ми чудово розуміємо важливість цього поєдинку. Вважаю, Кіліан показує якісну гру, і… те саме можу сказати про всіх інших. Після матчу з Ювентусом у нас не виникло жодних проблем. Асенсіо також повністю відновився. Тож момент для нас дуже сприятливий", – заявив наставник.
Матч між Реалом Мадрид і Барселоною відбудеться у рамках 10-го туру Ла Ліга, початок – о 17:15 за київським часом.
На цей момент Мбаппе провів 9 матчів у сезоні Ла Ліги і забив 10 голів.
