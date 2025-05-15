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Мбаппе встановив абсолютний рекорд результативності у дебютному сезоні за Реал

Володимир Максименко — 15 травня 2025, 10:31
Мбаппе встановив абсолютний рекорд результативності у дебютному сезоні за Реал
Кіліан Мбаппе
Getty Images

Нападник мадридського Реала Кіліан Мбаппе побив клубний рекорд за кількістю забитих м'ячів у дебютному сезоні.

Про це повідомляє ESPN.

На рахунку француза наразі 39 (за даними порталу Transfermarkt) точних ударів, що допомогло йому перевершити досягнення легендарного Івана Саморано – 37 м'ячів у сезоні-1992/93.

Зазначимо, що до завершення чемпіонату Іспанії Реал зіграє ще два матчі (проти Севільї та Реал Сосьєдаду), тож Мбаппе матиме можливість встановити вищу планку для майбутніх новачків клубу.

Нагадаємо, Кіліан став гравцем "вершкових" влітку 2024 року, перейшовши з ПСЖ на правах вільного агента.

Для подолання позначки у 39 голів французу знадобилось 53 матчі, в той час, як Саморано забив 37 у 45 поєдинках. Також на рахунку Мбаппе чотири результативні передачі.

Раніше повідомлялось, що ПСЖ подав позов до суду на свого ексфутболіста.

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