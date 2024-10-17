Реал назвав найкращого гравця вересня

Форвард Реала Кіліан Мбаппе визнаний найкращим гравцем "вершкових" у вересні.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

25-річний нападник у вересні зіграв 5 матчі, в яких відзначився 6 голами.

"Я радий і вдячний уболівальникам Реала, і мені приємно бути гравцем місяця. Найважливіше – виграти ігри протягом цього місяця, і, сподіваюся, я зможу знову виграти цю нагороду. Зараз у нас попереду три дуже важливі ігри, і ми хочемо їх виграти. Команда і я готові, і я сподіваюся, що ми зможемо зробити все добре для всіх "мадридистів", – сказав Мбаппе.

Напередодні шведські ЗМІ повідомили про те, що Мбаппе перебуває під слідством за підозрою у сексуальному насильстві. Сам гравець уже встиг назвати цю інформацію фейковою.

Форвард вважає, що ці чутки розповсюджує його колишній клуб, ПСЖ, перед слуханнями по справі про виплату боргів у розмірі 55 мільйонів євро.