Мбаппе повторив рекорд Реала за голами у дебютний сезон
Кіліан Мбаппе
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Нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе став співвласником рекорду мадридського Реала за кількістю голів у дебютний сезон.
Про це повідомляє Madrid Zone.
Сьогодні, 11 травня, Мбаппе оформив дубль у матчі 36 туру Ла Ліги проти Барселони. Для нього ці голи стали 36-м і 37-м у поточному сезоні. Це повторення рекорду за кількістю голів у дебютний сезон за Реал.
Мбаппе ділить рекорд із легендарним чилійцем Іваном Саморано, який забив 37 голів у 45 матчах у сезоні-1992/93. Француз сьогодні проводить свій 52-й матч у сезоні, проте ще має шанси стати одноосібним рекордсменом.
Нагадаємо, Мбаппе перейшов у Реал із ПСЖ влітку 2024 року на правах вільного агента. Контракт 26-річного француза діє до літа 2029 року.