Мбаппе повторив рекорд Реала за голами у дебютний сезон

Нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе став співвласником рекорду мадридського Реала за кількістю голів у дебютний сезон.

Про це повідомляє Madrid Zone.

🚨 BREAKING: Kylian Mbappé has now scored the most goals by a Real Madrid player in his debut season, tied with Iván Zamorano at 37 goals. 🔥 pic.twitter.com/MD8MGI0QUQ — Madrid Zone (@theMadridZone) May 11, 2025

Сьогодні, 11 травня, Мбаппе оформив дубль у матчі 36 туру Ла Ліги проти Барселони. Для нього ці голи стали 36-м і 37-м у поточному сезоні. Це повторення рекорду за кількістю голів у дебютний сезон за Реал.

Мбаппе ділить рекорд із легендарним чилійцем Іваном Саморано, який забив 37 голів у 45 матчах у сезоні-1992/93. Француз сьогодні проводить свій 52-й матч у сезоні, проте ще має шанси стати одноосібним рекордсменом.

Нагадаємо, Мбаппе перейшов у Реал із ПСЖ влітку 2024 року на правах вільного агента. Контракт 26-річного француза діє до літа 2029 року.