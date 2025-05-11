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Мбаппе повторив рекорд Реала за голами у дебютний сезон

Олег Дідух — 11 травня 2025, 18:22
Мбаппе повторив рекорд Реала за голами у дебютний сезон
Кіліан Мбаппе
Getty Images

Нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе став співвласником рекорду мадридського Реала за кількістю голів у дебютний сезон.

Про це повідомляє Madrid Zone.

Сьогодні, 11 травня, Мбаппе оформив дубль у матчі 36 туру Ла Ліги проти Барселони. Для нього ці голи стали 36-м і 37-м у поточному сезоні. Це повторення рекорду за кількістю голів у дебютний сезон за Реал.

Мбаппе ділить рекорд із легендарним чилійцем Іваном Саморано, який забив 37 голів у 45 матчах у сезоні-1992/93. Француз сьогодні проводить свій 52-й матч у сезоні, проте ще має шанси стати одноосібним рекордсменом.

Нагадаємо, Мбаппе перейшов у Реал із ПСЖ влітку 2024 року на правах вільного агента. Контракт 26-річного француза діє до літа 2029 року.

Реал Мадрид Кіліан Мбаппе

Кіліан Мбаппе

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