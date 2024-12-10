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Я не отримував жодної повістки до суду: Мбаппе – про звинувачення у зґвалтуванні

Володимир Максименко — 10 грудня 2024, 13:43
Я не отримував жодної повістки до суду: Мбаппе – про звинувачення у зґвалтуванні
Кіліан Мбаппе
The North West Star

Нападник мадридського Реала Кіліан Мбаппе прокоментував звинувачення у зґвалтуванні дівчини.

Слова футболіста наводить RMC Sport.

"Мене це не хвилює, але я був здивований. Такого ніколи не очікуєш. Втім, я не отримав жодної повістки до суду. Влада Швеції не робила мені ніяких повідомлень.

Ця ситуація не спричиняє тиску на мене. Я завжди мав одну ціль – зосередитись на роботі. Якщо мене викличуть до суду – я прийду", - розповів француз.

У поточному сезоні Мбаппе зіграв 21 матч, у яких відзначився 11 забитими м'ячами та віддав дві результативні передачі.

Раніше Кіліан висловився про свою відсутність у збірній Франції в останніх матчах.

Реал Мадрид Кіліан Мбаппе

Кіліан Мбаппе

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