Я не отримував жодної повістки до суду: Мбаппе – про звинувачення у зґвалтуванні

Нападник мадридського Реала Кіліан Мбаппе прокоментував звинувачення у зґвалтуванні дівчини.

Слова футболіста наводить RMC Sport.

"Мене це не хвилює, але я був здивований. Такого ніколи не очікуєш. Втім, я не отримав жодної повістки до суду. Влада Швеції не робила мені ніяких повідомлень.

Ця ситуація не спричиняє тиску на мене. Я завжди мав одну ціль – зосередитись на роботі. Якщо мене викличуть до суду – я прийду", - розповів француз.