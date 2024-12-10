Я не отримував жодної повістки до суду: Мбаппе – про звинувачення у зґвалтуванні
Кіліан Мбаппе
The North West Star
Нападник мадридського Реала Кіліан Мбаппе прокоментував звинувачення у зґвалтуванні дівчини.
Слова футболіста наводить RMC Sport.
"Мене це не хвилює, але я був здивований. Такого ніколи не очікуєш. Втім, я не отримав жодної повістки до суду. Влада Швеції не робила мені ніяких повідомлень.
Ця ситуація не спричиняє тиску на мене. Я завжди мав одну ціль – зосередитись на роботі. Якщо мене викличуть до суду – я прийду", - розповів француз.
У поточному сезоні Мбаппе зіграв 21 матч, у яких відзначився 11 забитими м'ячами та віддав дві результативні передачі.
Раніше Кіліан висловився про свою відсутність у збірній Франції в останніх матчах.