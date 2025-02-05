Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Реал назвав найкращого гравця місяця

Олександр Булава — 5 лютого 2025, 21:15
Реал назвав найкращого гравця місяця
Getty Images

Нападник Реала Кіліан Мбаппе визнаний найкращим гравцем "вершкових" у січні.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Зірковий француз переміг у голосуванні у клубному додатку "вершкових".

Мбаппе у січні провів 9 матчів за Реал в усіх турнірах. У його активі 8 голів.

Наразі "вершкові" з 19 очками в активі очолюють турнірну таблицю в чемпіонаті Іспанії. Наступний матч команда зіграє 8 лютого проти Атлетико.

Раніше повідомлялося, що легендарний португальський захисник Пепе може відновити кар’єру та повернутися в мадридський Реал.

Реал Мадрид Кіліан Мбаппе

Кіліан Мбаппе

Він в поганій формі: тренер колишнього суперника Шахтаря пожартував про Мбаппе перед грою з Реалом
Мбаппе: Перемога у чемпіонаті важливіша за хеттрики
Хеттрик Мбаппе приніс Реалу перемогу над Вальядолідом: відеоогляд матчу Ла Ліги
Мбаппе спростував проблеми зі збірною Франції
Мессі поступився Роналду, Бекхем – пʼятий: відомо, скільки заробляють на рекламі зірки футболу

Останні новини