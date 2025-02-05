Реал назвав найкращого гравця місяця
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Нападник Реала Кіліан Мбаппе визнаний найкращим гравцем "вершкових" у січні.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Зірковий француз переміг у голосуванні у клубному додатку "вершкових".
Мбаппе у січні провів 9 матчів за Реал в усіх турнірах. У його активі 8 голів.
Наразі "вершкові" з 19 очками в активі очолюють турнірну таблицю в чемпіонаті Іспанії. Наступний матч команда зіграє 8 лютого проти Атлетико.
Раніше повідомлялося, що легендарний португальський захисник Пепе може відновити кар’єру та повернутися в мадридський Реал.