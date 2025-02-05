Реал назвав найкращого гравця місяця

Нападник Реала Кіліан Мбаппе визнаний найкращим гравцем "вершкових" у січні.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Зірковий француз переміг у голосуванні у клубному додатку "вершкових".

Мбаппе у січні провів 9 матчів за Реал в усіх турнірах. У його активі 8 голів.

Y el #JugadorCincoEstrellas del @Realmadriden el mes de enero es... ¡@KMbappe! Enhorabuena y gracias por todos vuestros votos recogidos en la App del Real Madrid y en nuestra cuenta de X. ⚽ pic.twitter.com/FRSxZbv3qP — Fútbol Mahou (@futbolmahou) February 5, 2025

Наразі "вершкові" з 19 очками в активі очолюють турнірну таблицю в чемпіонаті Іспанії. Наступний матч команда зіграє 8 лютого проти Атлетико.

Раніше повідомлялося, що легендарний португальський захисник Пепе може відновити кар’єру та повернутися в мадридський Реал.