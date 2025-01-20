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Мбаппе: Мою адаптацію в Реалі завершено

Володимир Максименко — 20 січня 2025, 07:07
Мбаппе: Мою адаптацію в Реалі завершено
Беллінгем та Мбаппе
Getty images

Нападник мадридського Реала Кіліан Мбаппе прокоментував розгромну перемогу своєї команди над Лас-Пальмасом в матчі Ла Ліги.

Слова футболіста наводить ESPN.

"Я дійсно щасливий. Мою адаптацію завершено і тепер я можу грати так, як вмію. Ми всі насолоджуємось цим моментом.

Ми хотіли перемогти та перемогли. Звісно, початок матчу був поганим, але команда добре відреагувала на пропущений м'яч. Щасливі, що знову лідируємо в чемпіонаті", - розповів Мбаппе.

Нагадаємо, француз приєднався до Реала влітку 2024 року на правах вільного агента з ПСЖ.

У поточній кампанії на рахунку форварда 29 матчів у всіх турнірах, в яких він забив 17 голів та віддав три асисти.

Раніше Неймар розповів подробиці реакції Мбаппе на прихід до ПСЖ Мессі.

Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Реал Мадрид Кіліан Мбаппе

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