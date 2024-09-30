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Брати не зустрінуться на полі: Мбаппе молодший отримав чергову травму

Володимир Кук — 30 вересня, 21:54
Брати не зустрінуться на полі: Мбаппе молодший отримав чергову травму
Кіліан Мбаппе та Етан Мбаппе
Transfermarkt

Брат нападника Реала Кіліана Мбаппе, Етан Мбаппе, не зіграє у матчі 2 туру основного етапу Ліги чемпіонів сезону-2024 проти "вершкових" через травму.

Про це повідомляє Le Parisien.

За інформацією джерела, 17-річний француз вибув на 2-3 місяці. Зазначається, що у Мбаппе травма чотириголового м'яза стегна.

Раніше півзахисник пропустив 4 місяці через пошкодження привідного м'яза.

У сезоні-2024/25 Мбаппе молодший зіграв 3 матчі на клубному рівні, результативними діями не відзначився.

Нагадаємо, нещодавно Кіліан Мбаппе не зміг дограти поєдинок проти Алавеса через проблеми з м'язами. На 80-й хвилині його замінив Арда Гюлер.

Після медичного обстеження у 25-річного нападника діагностовано травму біцепса стегна лівої ноги. Загалом його відновлення може зайняти три тижні.

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