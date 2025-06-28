Мбаппе готовий зіграти в 1/8 фіналу клубного ЧС – ЗМІ

Форвард мадридського Реала Кіліан Мбаппе зможе зіграти у матчі 1/8 фіналу клубного чемпіонату світу проти Ювентуса, який відбудеться 1 липня.

Про це пише видання AS.

Мбаппе проведе ще три тренування з командою перед поєдинком, аби встигнути набрати оптимальну форму. Зазначається, що футболіст уже працює в гарному настрої, попри нещодавнє захворювання.

Нагадаємо, що Мбаппе потрапив до лікарні через гострий гастроентерит. Втім – відновлення французького нападника проходить швидше, ніж це прогнозувалося.

Мадридський Реал зіграє проти італійського Ювентуса у рамках клубного ЧС 1 липня, початок зустрічі – о 22:00 за київським часом. Переможець цієї пари в чвертьфіналі зустрінеться з мексиканським Монтерреєм або дортмундською Боруссією.

Раніше повідомлялося, що Мбаппе отримає новий номер в Реалі.