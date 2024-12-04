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Більше, ніж за весь минулий сезон: Мбаппе понад 20 разів потрапив у офсайд в Ла Лізі

Микола Дендак — 4 грудня 2024, 21:54
Більше, ніж за весь минулий сезон: Мбаппе понад 20 разів потрапив у офсайд в Ла Лізі
Кіліан Мбаппе
Instagram

Зірковий нападник мадридського Реала Кіліан Мбаппе перевершив кількість офсайдів у минулому сезоні за 13 матчів у Ла Лізі.

Про це повідомляє OptaJose.

Зазначається, що у сезоні-2023/24 французький гравець за 29 поєдинків у складі ПСЖ 20 разів опинився у положенні поза грою.

У цьому розіграші на рахунку Кіліана вже 21 офсайд. Що цікаво, 8 з них він записав до свого активу в Ель-Класико. Та гра завершилася з рахунком 0:4 на користь Барселони.

У поточному сезоні Мбаппе вже зіграв за Реал 19 матчів. На його рахунку 10 голів та 2 результативні передачі.

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