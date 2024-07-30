Майкл Оуен: Мене буквально нудить від світу, в якому ми живемо

Колишнього нападника збірної Англії Ліверпуля, Реала та інших клубів Майкла Оуена нудить від реалій сучасного світу.

Про це він написав у своєму X (Twitter).

"Я не можу підібрати слів. Мене буквально нудить від світу, в якому ми живемо. Від країни, в якій ми живемо. Кожен йоб**ий день відбувається щось таке, від чого мене вивертає. Сьогодні — нове дно. Я молюся за всіх, хто постраждав у ході шокуючих подій у Саутпорті", — написав Оуен.

Інцидент, на який відреагував ексфутболіст, стався вчора, 29 липня. 17-річний нападник увірвався з ножем на захід у танцювальній школі. У результаті загинули двоє дітей, ще дев'ятеро отримали ножові поранення різного ступеня тяжкості.