Рома Довбика зіграє з АЗ, Манчестер Юнайтед – з Рейндждерс у 7 турі Ліги Європи
Ліга Європи
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Сьогодні, 23 січня, відбудеться 16 матчів в межах сьомого туру основного етапу Ліги Європи УЄФА.
У першому часовому слоті Рома, за яку виступає український нападник Артем Довбик, завітає в гості до нідерландського АЗ Алкмар. Також Олімпіакос Романа Яремчука зустрінеться з Порту.
Найцікавішою грою для українських уболівальників у поєдинках, що розпочнуться о 22:00, буде протистояння майбутнього суперника київського Динамо – Ризької футбольної школи (РФШ) проти Аякса.
Ліга Європи-2024/25, основний етап
7 тур, 23 січня
- 19:45 АЗ Алкмар – Рома
- 19:45 Буде-Глімт – Маккабі Тель-Авів
- 19:45 Вікторія Пльзень – Андерлехт
- 19:45 Гоффенгайм – Тоттенгем
- 19:45 Карабах – ФКСБ
- 19:45 Мальме – Твенте
- 19:45 Порту – Олімпіакос
- 19:45 Фенербахче – Ліон
- 22:00 Айнтрахт – Ференцварош
- 22:00 Ельфсборг – Ніцца
- 22:00 Лаціо – Реал Сосьєдад
- 22:00 Лудогорець – Мідтьюлланн
- 22:00 Манчестер Юнайтед – Рейнджерс
- 22:00 ПАОК – Славія
- 22:00 Рояль Уніон – Брага
- 22:00 РФШ – Аякс
Нагадаємо, що напередодні Динамо здобуло перше очко у груповому етапі другого за значущістю єврокубка, уникнувши поразки від Галатасарая.