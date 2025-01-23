Рома Довбика зіграє з АЗ, Манчестер Юнайтед – з Рейндждерс у 7 турі Ліги Європи

Сьогодні, 23 січня, відбудеться 16 матчів в межах сьомого туру основного етапу Ліги Європи УЄФА.

У першому часовому слоті Рома, за яку виступає український нападник Артем Довбик, завітає в гості до нідерландського АЗ Алкмар. Також Олімпіакос Романа Яремчука зустрінеться з Порту.

Найцікавішою грою для українських уболівальників у поєдинках, що розпочнуться о 22:00, буде протистояння майбутнього суперника київського Динамо – Ризької футбольної школи (РФШ) проти Аякса.

Ліга Європи-2024/25, основний етап

7 тур, 23 січня

19:45 АЗ Алкмар – Рома

19:45 Буде-Глімт – Маккабі Тель-Авів

19:45 Вікторія Пльзень – Андерлехт

19:45 Гоффенгайм – Тоттенгем

19:45 Карабах – ФКСБ

19:45 Мальме – Твенте

19:45 Порту – Олімпіакос

19:45 Фенербахче – Ліон

22:00 Айнтрахт – Ференцварош

22:00 Ельфсборг – Ніцца

22:00 Лаціо – Реал Сосьєдад

22:00 Лудогорець – Мідтьюлланн

22:00 Манчестер Юнайтед – Рейнджерс

22:00 ПАОК – Славія

22:00 Рояль Уніон – Брага

22:00 РФШ – Аякс

Нагадаємо, що напередодні Динамо здобуло перше очко у груповому етапі другого за значущістю єврокубка, уникнувши поразки від Галатасарая.