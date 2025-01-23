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Рома Довбика зіграє з АЗ, Манчестер Юнайтед – з Рейндждерс у 7 турі Ліги Європи

Станіслав Лисак — 23 січня 2025, 07:11
Рома Довбика зіграє з АЗ, Манчестер Юнайтед – з Рейндждерс у 7 турі Ліги Європи
Ліга Європи
Getty Images

Сьогодні, 23 січня, відбудеться 16 матчів в межах сьомого туру основного етапу Ліги Європи УЄФА.

У першому часовому слоті Рома, за яку виступає український нападник Артем Довбик, завітає в гості до нідерландського АЗ Алкмар. Також Олімпіакос Романа Яремчука зустрінеться з Порту.

Найцікавішою грою для українських уболівальників у поєдинках, що розпочнуться о 22:00, буде протистояння майбутнього суперника київського Динамо – Ризької футбольної школи (РФШ) проти Аякса.

Ліга Європи-2024/25, основний етап
7 тур, 23 січня

  • 19:45 АЗ Алкмар – Рома
  • 19:45 Буде-Глімт – Маккабі Тель-Авів
  • 19:45 Вікторія Пльзень – Андерлехт
  • 19:45 Гоффенгайм – Тоттенгем
  • 19:45 Карабах – ФКСБ
  • 19:45 Мальме –  Твенте
  • 19:45 Порту – Олімпіакос
  • 19:45 Фенербахче – Ліон
  • 22:00 Айнтрахт – Ференцварош
  • 22:00 Ельфсборг – Ніцца
  • 22:00 Лаціо – Реал Сосьєдад
  • 22:00 Лудогорець – Мідтьюлланн
  • 22:00 Манчестер Юнайтед – Рейнджерс
  • 22:00 ПАОК – Славія
  • 22:00 Рояль Уніон – Брага
  • 22:00 РФШ – Аякс

Нагадаємо, що напередодні Динамо здобуло перше очко у груповому етапі другого за значущістю єврокубка, уникнувши поразки від Галатасарая.

АЗ Алкмар Айнтрахт Андерлехт Аякс Брага Буде-Глімт Гоффенгайм Карабах Лаціо Ліга Європи Ліон Лудогорець Мальме Манчестер Юнайтед Мідтьюлланн Ніцца Олімпіакос ПАОК Порту Реал Сосьєдад Рейнджерс Рома Славія Тоттенгем Фенербахче Ференцварош Роман Яремчук Артем Довбик Маккабі Тель-Авів РФШ Твенте Рояль Уніон Вікторія Пльзень Ельфсборг ФКСБ

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