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17-річний талант Палмейраса – найкращий молодий гравець та найкращий нападник чемпіонату Бразилії

Микола Дендак — 9 грудня 2024, 08:44
17-річний талант Палмейраса – найкращий молодий гравець та найкращий нападник чемпіонату Бразилії
Вілілан Естевао

17-річний вінгер Палмейраса Вілліан Естевао став найкращим молодим гравцем чемпіонату Бразилії.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Також юний талант був визнаний найкращим нападником бразильської Серії А. Він провів за свій клуб 50 матчів, забив 19 голів та віддав 12 результативних передач.

Нагадаємо, влітку 2025 року Естевао доєднається до Челсі. За даними порталу Transfermarkt, лондонський клуб заплатить за нього 34 мільйони євро.

Зазначимо, що минулого року Палмейрас продав ще одного талановитого футболіста у європейський гранд. Мова йде про 17-річного Ендріка, який став гравцем мадридського Реала.

Палмейрас Челсі Чемпіонат Бразилії, Серія А Естевао

Палмейрас

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