Миколенко зіграє проти Сандерленда, Дженоа Малиновського протистоятиме Сассуоло: розклад матчів українців

Сьогодні, 3 листопада, у топових європейських чемпіонатах проходитимуть два матчі, у яких можуть зіграти представники України.

Ігровий день для українців відкриватиме Руслан Малиновський та його Дженоа. Суперником "грифонів" буде Сассуоло. Матч 10-го туру Серії А розпочнеться о 19:30, а пряма трансляція буде доступна на MEGOGO.

А вже о 22:00 за київським часом на полі може з'явитися Віталій Миколенко. Його Евертон зіграє проти Сандерленда у межах 10-го туру АПЛ. Зустріч транслюватиме Setanta.

Розклад матчів українців у Топ-5 ліг Європи (3 листопада)

19:30 Сассуоло – Дженоа (Серія А, 10 тур);

22:00 Сандерленд – Евертон (АПЛ, 10 тур).

Нагадаємо, напередодні Дженоа звільнила з посади головного тренера Патріка Вієйру. Француз очолював клуб з 20 листопада 2024 року. За цей час команда провела 37 матчів: 10 перемог, 12 нічиїх, 15 поразок (баланс голів 38:41).