Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Миколенко зіграє проти Сандерленда, Дженоа Малиновського протистоятиме Сассуоло: розклад матчів українців

Микола Дендак — 3 листопада 2025, 09:56
Миколенко зіграє проти Сандерленда, Дженоа Малиновського протистоятиме Сассуоло: розклад матчів українців
Віталій Миколенко
Getty Images

Сьогодні, 3 листопада, у топових європейських чемпіонатах проходитимуть два матчі, у яких можуть зіграти представники України.

Ігровий день для українців відкриватиме Руслан Малиновський та його Дженоа. Суперником "грифонів" буде Сассуоло. Матч 10-го туру Серії А розпочнеться о 19:30, а пряма трансляція буде доступна на MEGOGO.

А вже о 22:00 за київським часом на полі може з'явитися Віталій Миколенко. Його Евертон зіграє проти Сандерленда у межах 10-го туру АПЛ. Зустріч транслюватиме Setanta.

Розклад матчів українців у Топ-5 ліг Європи (3 листопада)

  • 19:30 Сассуоло – Дженоа (Серія А, 10 тур);
  • 22:00 Сандерленд – Евертон (АПЛ, 10 тур).

Нагадаємо, напередодні Дженоа звільнила з посади головного тренера Патріка Вієйру. Француз очолював клуб з 20 листопада 2024 року. За цей час команда провела 37 матчів: 10 перемог, 12 нічиїх, 15 поразок (баланс голів 38:41).

Віталій Миколенко Розклад матчів Руслан Малиновський

Розклад матчів

Розклад матчів українців: Ванат та Циганков зіграють в Кубку Іспанії, Брентфорд Ярмолюка спробує вибити кривдника МЮ
Календар та результати матчів збірної України у 2025 році
УПЛ затвердила дати та час початку матчів 11-го туру
Стало відомо, коли збірна України зіграє проти Іспанії в 1/8 фіналу юнацького чемпіонату світу
Судаков та Трубін спробують допомогти Україні: Бенфіка зіграє проти Карабаха в 1 турі Ліги чемпіонів

Останні новини