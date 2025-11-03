Миколенко зіграє проти Сандерленда, Дженоа Малиновського протистоятиме Сассуоло: розклад матчів українців
Віталій Миколенко
Getty Images
Сьогодні, 3 листопада, у топових європейських чемпіонатах проходитимуть два матчі, у яких можуть зіграти представники України.
Ігровий день для українців відкриватиме Руслан Малиновський та його Дженоа. Суперником "грифонів" буде Сассуоло. Матч 10-го туру Серії А розпочнеться о 19:30, а пряма трансляція буде доступна на MEGOGO.
А вже о 22:00 за київським часом на полі може з'явитися Віталій Миколенко. Його Евертон зіграє проти Сандерленда у межах 10-го туру АПЛ. Зустріч транслюватиме Setanta.
Розклад матчів українців у Топ-5 ліг Європи (3 листопада)
- 19:30 Сассуоло – Дженоа (Серія А, 10 тур);
- 22:00 Сандерленд – Евертон (АПЛ, 10 тур).
Нагадаємо, напередодні Дженоа звільнила з посади головного тренера Патріка Вієйру. Француз очолював клуб з 20 листопада 2024 року. За цей час команда провела 37 матчів: 10 перемог, 12 нічиїх, 15 поразок (баланс голів 38:41).