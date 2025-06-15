12 червня у Сімферополі відбувся так званий "товариський матч" між командами окупованого Криму та самопроголошеної ДНР, який запамʼятався масовою бійкою прямо на полі.

Гра, приурочена до "Дня Росії", зібрала небагато глядачів, але ті, хто прийшов, стали свідками справжнього шоу – зі скандалом, вилученнями і кулачними розбірками.

Напруга у зустрічі зростала з кожною хвилиною. Коли ДНР залишилась у меншості після вилучення, емоції почали зашкалювати. Фатальним став грубий фол у центрі поля – після штовханини, яку ініціювали гравці гостей, кримчани відповіли різко й агресивно.

Масштабна штовханина охопила майже весь склад обох команд. Образи, спроби ударів, вилучення – все, як у поганому фільмі про вуличний футбол. Арбітри ледве змогли завершити матч, не вдавшись до його повного скасування.

До речі, сама зустріч завершилася перемогою Криму із рахунком 2:1, але сам матч перетворився на чергову ілюстрацію того, чим є спорт під диктатом пропаганди та безправ’я.

Раніше російська тенісистка Мірра Андрєєва послала свою тренерку Кончіту Мартінес "на три літери" і вказала їй на вихід із трибун.