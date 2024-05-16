Металург прийме Поділля у Запоріжжі

Матч 9 туру групи "Вибування" Першої ліги між МФК Металургом та Поділлям відбудеться на стадіоні «Славутич-Арена» в Запоріжжі.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Гра відбудеться у неділю, 19 травня.

Поділля наразі є лідером групи "Вибування" з 36 очками в активі, Металург йде 7-м з 25 балами.

Зазначимо, що відстань від Запоріжжя до лінії фронту становить близько 50 кілометрів. Усі попередні матчі поточного сезону Металург проводив в Умані Черкаської області.

Напередодні КДК УАФ зарахував технічну поразку Металургу, гравці якого не з'явилися на календарний поєдинок 6 туру з Хустом.