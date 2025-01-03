Матч чемпіонату Португалії перенесено через сильний туман

Матч 17 туру чемпіонату Португалії між Насьоналем та Порту перенесено на інший день через сильний туман.

Про це повідомляє пресслужба "драконів".

Поєдинок тривав 18 хвилин, після чого арбітр зупинив зустріч через складні погодні умови.

CD Nacional-FC Porto foi adiado devido ao nevoeiro#CDNFCP pic.twitter.com/bU9vjMSWEv — FC Porto (@FCPorto) January 3, 2025

Рефері очікував близько години, після чого ухвалив рішення про перенесення матчу. Зазначимо, що на момент зупинки поєдинку рахунок на табло був 0:0.

Після 16 турів Порту знаходиться на другому місці у турнірній таблиці чемпіонату Португалії, маючи у своєму активі 40 очок.

Насьональ розмістився на 15 стрічці, набравши 13 залікових балів.

Нагадаємо, що один з матчів УПЛ також перенесли через тривалу повітряну тривогу.