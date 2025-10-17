Унікальне видовище в Азії: рахунок матчу оновлювали через PowerPoint прямо на табло
Під час матчу відбору Кубка Азії між збірними Таїланду та Тайваню сталося щось, що вразило навіть бувалих футбольних фанатів.
Організатори поєдинку вирішили вести рахунок і статистику через презентацію PowerPoint, яку вивели прямо на великий екран стадіону!
На табло по черзі з’являлися слайди зі складами команд, поточним рахунком та часом до завершення гри, а кожен новий гол просто "дописували" вручну на новому слайді.
Попри креативний, але доволі курйозний підхід до технологій, збірна Таїланду не залишила шансів супернику: матч завершився розгромом 6:1.
