Маскерано стане новим головним тренером Інтер Маямі – джерело

Колишній гравець Барселони та збірної Аргентини Хав'єр Маскерано стане новим головним тренером клубу MLS Інтер Маямі.

Про це повідомив повідомляє журналіст Сесар Луїс Мерло на своїй сторінці в X.

За його інформацією, сторони вже обмінюються документами. Аргентинець підпише довгостроковий контракт.

40-річний Хав'єр Маскерано з 2022 року очолював молодіжну збірну Аргентини до 20 років, а також він був головним тренером олімпійської збірної своєї країни на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі.

Нагадаємо, за американський клуб грає Ліонель Мессі, який разом з Маскерано виступав за Барселону (2010-2018), а також обидва представляли збірну Аргентини на міжнародному рівні.

Раніше стало відомо, що головний тренер Інтер Маямі Херардо Мартіно, який також до цього працював у каталонському клубі, залишив команду з особистих причин, незважаючи на ще один рік контракту.

Мартіно очолив Інтер влітку 2023 року. Під його керівництвом команда з Маямі завершила минулий регулярний сезон з рекордною для МЛС кількістю очок (74).

Але колектив з Флориди сенсаційно швидко завершив свій постсезон, програвши у першому раунді плейоф Атланті, яка мала дев'ятий номер посіву.