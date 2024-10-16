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Марущак: Перемагали ж Іспанію та Францію, тепер де вони, а де ми?

Андрій Яросименко — 16 жовтня, 08:20
Марущак: Перемагали ж Іспанію та Францію, тепер де вони, а де ми?
Мар'ян Марущак

Колишній український воротар Мар'ян Марущак невдоволений рівнем нинішньої збірної України.

Його слова передає Футбол24.

"Згадайте попередні відбірні цикли до чемпіонатів світу, Європи. Були важкі ситуації, але збірна долала кваліфікаційні раунди, а команди на кшталт Грузії та Албанії, та й Чехія далеко не гранд, ставали для нас постачальниками очок. Ми навіть не задумувалися, що в матчах з ними можемо втрачати очки.

Звичайно, футбол дещо вирівнявся, але ж недаремно в Лізі націй є Ліги А, В, С. Він вирівнявся по певних групах і наша команда, на жаль, не серед найкращих, а серед середняків, де також зірок з неба не хапає.

Нині ми на одному рівні з тими ж грузинами й албанцями. Це, скажімо так, неабияк хвилює. Бо до цього можна звикнути, а за потенціалом український футбол на вищому рівні. Долали ж Іспанію з Францією і Португалією, з німцями на рівних билися. Тепер де вони, а де ми?", – сказав Марущак.

Нагадаємо, у 3 турі Ліги націй збірна України мінімально перемогла Грузію, а напередодні команда Сергія Реброва зіграла внічию з Чехією. В листопаді на "жовто-синіх" чекають виїзні матчі проти Албанії та Грузії.

У вересневих матчах українці поступилися Албанії (2:1) та Чехії (3:2). Після цих поєдинків Україна посідає останню сходинку в турнірній таблиці.

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