Марущак: Перемагали ж Іспанію та Францію, тепер де вони, а де ми?

Колишній український воротар Мар'ян Марущак невдоволений рівнем нинішньої збірної України.

Його слова передає Футбол24.

"Згадайте попередні відбірні цикли до чемпіонатів світу, Європи. Були важкі ситуації, але збірна долала кваліфікаційні раунди, а команди на кшталт Грузії та Албанії, та й Чехія далеко не гранд, ставали для нас постачальниками очок. Ми навіть не задумувалися, що в матчах з ними можемо втрачати очки.

Звичайно, футбол дещо вирівнявся, але ж недаремно в Лізі націй є Ліги А, В, С. Він вирівнявся по певних групах і наша команда, на жаль, не серед найкращих, а серед середняків, де також зірок з неба не хапає.

Нині ми на одному рівні з тими ж грузинами й албанцями. Це, скажімо так, неабияк хвилює. Бо до цього можна звикнути, а за потенціалом український футбол на вищому рівні. Долали ж Іспанію з Францією і Португалією, з німцями на рівних билися. Тепер де вони, а де ми?", – сказав Марущак.