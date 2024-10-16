Марущак: Перемагали ж Іспанію та Францію, тепер де вони, а де ми?
Колишній український воротар Мар'ян Марущак невдоволений рівнем нинішньої збірної України.
Його слова передає Футбол24.
"Згадайте попередні відбірні цикли до чемпіонатів світу, Європи. Були важкі ситуації, але збірна долала кваліфікаційні раунди, а команди на кшталт Грузії та Албанії, та й Чехія далеко не гранд, ставали для нас постачальниками очок. Ми навіть не задумувалися, що в матчах з ними можемо втрачати очки.
Звичайно, футбол дещо вирівнявся, але ж недаремно в Лізі націй є Ліги А, В, С. Він вирівнявся по певних групах і наша команда, на жаль, не серед найкращих, а серед середняків, де також зірок з неба не хапає.
Нині ми на одному рівні з тими ж грузинами й албанцями. Це, скажімо так, неабияк хвилює. Бо до цього можна звикнути, а за потенціалом український футбол на вищому рівні. Долали ж Іспанію з Францією і Португалією, з німцями на рівних билися. Тепер де вони, а де ми?", – сказав Марущак.
Нагадаємо, у 3 турі Ліги націй збірна України мінімально перемогла Грузію, а напередодні команда Сергія Реброва зіграла внічию з Чехією. В листопаді на "жовто-синіх" чекають виїзні матчі проти Албанії та Грузії.
У вересневих матчах українці поступилися Албанії (2:1) та Чехії (3:2). Після цих поєдинків Україна посідає останню сходинку в турнірній таблиці.