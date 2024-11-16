Чи є у збірної України шанси виграти групу Ліги націй перед матчем проти Грузії
Вже сьогодні, 16 листопада, збірна України з футболу зіграє у 5 турі Ліги націй УЄФА дивізіону B проти Грузії. Поєдинок матиме чи не визначальний статус для майбутнього "синьо-жовтих" у квартеті. Наш сайт традиційно проведе текстову трансляцію зустрічі.
З огляду на поразки у стартових двох турах, шанси українців на перемогу в групі та підвищення в класі критично низькі, проте вони є. І Чемпіон розповість, які результати потрібні підопічним Сергія Реброва, щоб досягти цього.
Яка наразі ситуація в групі A
Наразі на першому місці знаходиться Чехія. Вона має в активі 7 балів. У Грузії та Албанії по 6 очок. А останнє місце посідає Україна, в якої 4 бали.
- Чехія – 7 (0 різниця забитих та пропущених);
- Грузія – 6 балів (+2);
- Албанія – 6 (-1);
- Україна – 4 (-1).
*У разі рівної кількості очок місця команд визначаються за результатами особистих зустрічей.
Який результат потрібен збірній України
Все доволі просто, Україна повинна виграти всі наступні матчі. Тоді українці матимуть 10 очок в активі. Грузія або Албанія не зможуть обійти Україну за будь-яких умов. Єдиною проблемою залишиться Чехія. І нам потрібно, аби чехи втратили очки в обох матчах, адже за очними зустрічами вони краще за нас.
Який результат не дозволить збірній України перемогти у групі
Одразу зазначимо, що до уваги береться умова, що Україна переможе в обох зустрічах.
В першу чергу ми говоримо про Чехію. Якщо вона виграє обидва матчі, то точно посяде перше місце. Також нашій команді не вистачить лише перемог в останніх турах, якщо чехи принаймні одну гру виграють. Якщо у матчах підопічних Реброва буде бодай одна нічия, то навіть теоретично команда не зможе тріумфувати в групі.
Який результат буде фатальним для України
Перший варіант
Все дуже просто. Україна втрачає бали в обидвох матчах. Жодних шансів на те, аби залишитися в Дивізіоні В більше не буде. А тріумфатора квартету визначать між собою Грузія, Албанія та Чехія.
Другий варіант
Україна перемагає Грузію, але втрачає бали з Албанією. За таких обставин ми залежатимемо від паралельних зустрічей. За найкращих умов Україна отримає 8 балів. Якщо Чехія програє грузинам, та розпише мирову з албанцями, то ситуація в групі буде наступна:
- Грузія – 9;
- Чехія – 8;
- Албанія – 8;
- Україна – 8.
Тут вирішальною буде саме кількість балів, набрана в очних зустрічах. Між собою Чехія набрала 6 очок (2 перемоги, 2 нічиї), Албанія – 4 (перемога + нічия), а Україна – 2 (дві нічиї).
Якщо ж матчі Чехії завершаться інакше, то національна збірна України не вилетить напряму, проте ризикує опинитися на 3 місці та продовжити боротьбу за виживання вже в плейоф.