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Вінгер Арсенала може стати одноклубником Роналду

Володимир Максименко — 4 липня 2025, 14:05
Вінгер Арсенала може стати одноклубником Роналду
Габріел Мартінеллі
Getty images

Атакувальний півзахисник Арсенала Габріель Мартінеллі зацікавив Аль-Наср, за який грає Кріштіану Роналду.

Про це повідомляє Talksport.

Саудівський клуб отримав відмову від Ліверпуля щодо трансферу Луїса Діаса, тому перемикнув свою увагу інші кандидатури. Аль-Наср готовий запропонувати "канонірам" 73 мільйони фунтів.

Лондонці не планували продавати Мартінеллі цього трансферного вікна, але така сума може дозволити клубу без проблем та зайвих торгів придбати Родріго Гоеса з Реала.

Аль-Наср відчайдушно намагається знайти підсилення для атакувальної ланки, щоб виграти свій перший з 2019 року трофей.

Мартінеллі зіграв у сезоні-2024/25 51 матч у всіх турнірах, в яких забив 10 м'ячів та віддав шість результативних передач. Трансферна вартість гравця складає 55 мільйонів євро.

Раніше повідомлялось, що інтерес до бразильця також проявляє мюнхенська Баварія.

Футбольні трансфери Аль-Наср Габріел Мартінеллі

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