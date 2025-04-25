Арсенал впевнений у підписання півзахисника Реал Сосьєдада
Мікель Артета
ФК Арсенал
Півзахисник Реал Сосьєдада та збірної Іспанії Мартін Субіменді влітку стане гравцем Арсенала.
Про це повідомляє ESPN.
У клубі повністю впевнені у трансфері 26-річного опорника, який обійдеться "канонірам" у 60 мільйонів євро.
Очікується, що про завершення трансферу буде оголошено в перші дні трансферного вікна. Згоди самого Субіменді на перехід було отримано ще взимку, але підписання перенесли на літо через тонкощі фінансового фейр-плею та правил сталого розвитку.
У сезоні-2024/25 Субіменді зіграв 43 матчі у всіх турнірах, в яких забив два голи та віддав таку саму кількість асистів.
Раніше повідомлялось, що Арсенал готовий запропонувати своєму півзахиснику новий контракт.