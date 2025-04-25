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Арсенал впевнений у підписання півзахисника Реал Сосьєдада

Володимир Максименко — 25 квітня 2025, 10:19
Арсенал впевнений у підписання півзахисника Реал Сосьєдада
Мікель Артета
ФК Арсенал

Півзахисник Реал Сосьєдада та збірної Іспанії Мартін Субіменді влітку стане гравцем Арсенала.

Про це повідомляє ESPN.

У клубі повністю впевнені у трансфері 26-річного опорника, який обійдеться "канонірам" у 60 мільйонів євро. 

Очікується, що про завершення трансферу буде оголошено в перші дні трансферного вікна. Згоди самого Субіменді на перехід було отримано ще взимку, але підписання перенесли на літо через тонкощі фінансового фейр-плею та правил сталого розвитку.

У сезоні-2024/25 Субіменді зіграв 43 матчі у всіх турнірах, в яких забив два голи та віддав таку саму кількість асистів.

Раніше повідомлялось, що Арсенал готовий запропонувати своєму півзахиснику новий контракт.

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Мартін Субіменді

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