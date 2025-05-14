Одна з найкращих футболісток світу вирішила відновити виступи за національну збірну в 39-річному віці

Найкраща бомбардирка збірної Бразилії всіх часів Марта була викликана до складу команди вперше з минулорічної Олімпіади на товариські матчі проти Японії.

Про це повідомляє ESPN.

Марта, яку вважають однією з найвидатніших футболісток усіх часів, оголосила про завершення міжнародної кар'єри після Ігор 2024 року в Парижі, де нападниця здобула третю срібну олімпійську медаль.

39-річна Марта вирішила відновити виступи, щоб допомогти "селесао" захистити титул на Копа Америка. Турнір пройде влітку.

"Я нещодавно був з Мартою та розмовляв з нею. Вона сказала, що готова допомогти команді, поки грає на високому рівні, як зараз", – сказав Артур Еліас, головний тренер жіночої збірної Бразилії.

Бразилія прийматиме Японію 30 травня та 2 червня, а остаточний склад збірної на Кубок Америки, який відбудеться з 12 липня по 2 серпня в Еквадорі, буде оголошено перед виїзним товариським матчем проти Франції 27 червня.

Марта за кар'єру шість разів отримувала нагороду The Best FIFA Women's player та безліч інших індивідуальних нагород. У складі збірної Бразилії ставала фіналісткою чемпіонату світу 2007 року, а також тричі (2008, 2012 та 2024) здобувала срібло Олімпійських ігор.

Нагадаємо, на початку року 39-річна спортсменка продовжила контракт з Орландо.