Голова ООН з прав людини пообіцяв дати поради ФІФА та Саудівській Аравії щодо ЧС-2034
Голова Організації Об'єднаних Націй з прав людини Фолькер Тюрк пообіцяв надати консультації ФІФА та Саудівській Аравії, якщо країна отримає право проводити ЧС-2024.
Про це пише AP.
Саудівська Аравія є єдиним кандидатом і впевнена, що виграє в середу, 11 грудня, коли ФІФА на онлайн-зустрічі проведе голосування серед 211 федерацій-членів.
Верховний комісар Організації Об'єднаних Націй з прав людини заявив, що його організація в Женеві не займається напряму з ФІФА питаннями чемпіонату світу.
"Те, до чого ми залучені – це переконатися, що справді в кожній великій спортивній події права людини є невід’ємною частиною того, як спортивні події не тільки задумуються, але й проводяться", – сказав Тюрк.
Критики ФІФА кажуть, що чемпіонат світу, який буде проводити Саудівська Аравія, ризикує повторити порушення прав, які спостерігалися протягом десятиліття подібної підготовки до ЧС-2022 в Катарі.
Він запевнив, що буде давати поради країні та організаторам, якщо вона виграє голосування.
"Яким би не було рішення, тому, хто збирається це організувати, ми надамо саме такі поради організаторам. Звичайно, це включатиме також необхідність переконатися, що стандарти праці мігрантів належним чином дотримуються, а також усі інші аспекти прав людини на великих спортивних подіях", – додав Тюрк.
У багатому нафтою королівстві для проведення Чемпіонату світу необхідно побудувати з нуля вісім із 15 обіцяних стадіонів , а також додати 175 000 готельних номерів. Він значною мірою покладатиметься на трудових мігрантів, часто з Південної Азії.
Нагадаємо, ЧС-2026 пройде в США та Канаді, а через чотири роки Мундіаль пройде в Іспанії, Португалії та Марокко, а також по одній грі прийме Уругвай, Аргентина та Парагвай.