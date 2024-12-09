Голова ООН з прав людини пообіцяв дати поради ФІФА та Саудівській Аравії щодо ЧС-2034

Голова Організації Об'єднаних Націй з прав людини Фолькер Тюрк пообіцяв надати консультації ФІФА та Саудівській Аравії, якщо країна отримає право проводити ЧС-2024.

Про це пише AP.

Саудівська Аравія є єдиним кандидатом і впевнена, що виграє в середу, 11 грудня, коли ФІФА на онлайн-зустрічі проведе голосування серед 211 федерацій-членів.

Верховний комісар Організації Об'єднаних Націй з прав людини заявив, що його організація в Женеві не займається напряму з ФІФА питаннями чемпіонату світу.

" Те, до чого ми залучені – це переконатися, що справді в кожній великій спортивній події права людини є невід’ємною частиною того, як спортивні події не тільки задумуються, але й проводяться", – сказав Тюрк.

Критики ФІФА кажуть, що чемпіонат світу, який буде проводити Саудівська Аравія, ризикує повторити порушення прав, які спостерігалися протягом десятиліття подібної підготовки до ЧС-2022 в Катарі.

Він запевнив, що буде давати поради країні та організаторам, якщо вона виграє голосування.

" Яким би не було рішення, тому, хто збирається це організувати, ми надамо саме такі поради організаторам. Звичайно, це включатиме також необхідність переконатися, що стандарти праці мігрантів належним чином дотримуються, а також усі інші аспекти прав людини на великих спортивних подіях", – додав Тюрк.

У багатому нафтою королівстві для проведення Чемпіонату світу необхідно побудувати з нуля вісім із 15 обіцяних стадіонів , а також додати 175 000 готельних номерів. Він значною мірою покладатиметься на трудових мігрантів, часто з Південної Азії.

Нагадаємо, ЧС-2026 пройде в США та Канаді, а через чотири роки Мундіаль пройде в Іспанії, Португалії та Марокко, а також по одній грі прийме Уругвай, Аргентина та Парагвай.